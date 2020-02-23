«Галицькі моржі-2020», – під такою назвою у Тернополі стартує фестиваль зимового плавання. Організатори запрошують долучатися усіх загартованих українців.

У рамках фестивалю зимового плавання у Тернополі пройдуть змагання «25 метрів у крижаній воді». Поєдинки стартують у неділю о 10.30, – зазначає співкоординаторка Олена Мудра. Проходитимуть змагання на моржатнику у парку «Топільче».

«Зимовий фестиваль зимового плавання “Галицькі моржі 2020” запрошує усіх загартованих містян та гостей Тернополя до змагань з зимового плавання “25 метрів у крижаній воді”, які стартують 23 лютого у 10:30 на моржатнику у парку Топільче! Реєстрація розпочинається з 9:30. Усі, хто обожнює загартування, приєднуйтеся!!!».

Усім учасникам змагань із зимового плавання обіцяють гарячу рибну юшку та глінтвейн, подарунки від спонсорів. Переможці отримають грамоти та медалі.

Софія Романська