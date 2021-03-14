Двомісячник благоустрою розпочнеться в Тернополі 15 березня. Це час для впорядкування прибудинкових, прилеглих і закріплених територій, зелених зон, прибирання підвалів і горищ, ремонту дитячих і спортивних майданчиків, висадження кущів і дерев.

– Традиційно щовесни виконком розглядає такий проект рішення, – каже Владислав Стемковський, заступник міського голови. – В цьому році пропонуємо провести двомісячник з 15 березня до 15 травня. Також будуть дві загальноміські толоки, але так як зараз з погодою вгадати складно, то вони відбудеться тоді, коли вже буде сухо. До участі у двомісячнику будуть залучені комунальні підприємства, підприємства, які обслуговують житловий фонд міста, ОСББ, ЖЕКи, суб’єкти господарювання, громадські організації, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я та небайдужі жителі громади.

У прийнятому рішенні прописано, що підприємства, які виконують роботи з утримання житлових будинків та прибудинкових територій мають прибрати двори, поремонтувати та пофарбувати спортивні, дитячі майданчики, пісочниці. Якщо є потреба, то встановити нові пісочниці, нові лавки. Щодо зелених зон на прибудинкових територіях, то їх також треба прибрати, а ще зробити обрізку дерев і кущів та висадити молоді дерева і чагарники. Також серед робіт є ремонт сходових кліток, водостічної системи, сходів до під’їздів, переходів між житловими будинками, ремонт або заміна вхідних дверей у житлові будинки та сміттєкамери, ліквідація “графіті” на фасадах житлових будинків та огорожах.

У міськраді також зазначають, що коли ЖЕК чи ОСББ неналежно прибирали територію, за яку відповідають, то мешканці можуть звертатися в управління муніципальної інспекції або надсилати фото на Viber за номером +38 073 015 1481.