Жертвою злодіїв став пенсіонер з Тернополя. Допоки чоловік порався по господарству, в його незачиненому будинку побували злодії. В результаті зі сховку зникло 11 500 гривень.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції у неділю, 21 березня, близько 11 години від 88-річного пенсіонера. З його будинку невідомі викрали гроші.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що потерпілий проживає у приватному секторі. Пенсіонер вранці порався біля хати, не замкнувши вхідних дверей будинку. Згодом помітив біля свого подвір’я двох незнайомих молодиків. Останні сказали, що купують металобрухт і поспішили зникнути.

Зайшовши до будинку, господар виявив зникнення своїх заощаджень та зателефонував до поліції.