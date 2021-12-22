Більше сотні рекламних засобів мають демонтувати у Тернополі.

Вони встановлені без дозволу на розміщення зовнішньої реклами або срок дії їхнього дозволу закінчився. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 22 грудня.

До переліку власників рекламних засобів, що порушили порядок розповсюдження та розміщення реклами, увійшли 66 осіб. У переліку вказані і рекламні засоби, власників яких не вдалося встановити. Багато реклами буде демонтовано з будівель на вулиці Руській – більше 20-ти, а також з будинків у центрі міста: на бульварі Шевченка, вулиці Чорновола, Листопадовій, Валовій, Словацького, Замковій, Брюкнера. Знімуть незаконно встановлену зовнішню рекламу також на вулицях в інших районах містах: на Київській, Бережанській, Мазепи, Крушельницької, Збаразькій, Львівській, Танцорова, Живова, Микулинецькій, проспектах Злуки та Бандери та інших.

Демонтувати рекламу мають впродовж місяця з часу прийняття рішення представники постійно діючої робочої групи. До цього часу суб’єкти господарювання можуть самостійно зняти свої рекламні засоби.