Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоїли трьом відомим особистостям. Відбулося це під час восьмої сесії міської ради 20 серпня. Таку відзнаку депутати традиційно присвоюють напередодні Дня міста.
– За вагомий особистий вклад у становленні української державності, вагомий внесок у громадське життя міста та заслуги перед містом присвоїти звання “Почесний громадянин міста Тернополя”: Удіну Євгену Тимофійовичу – громадському діячу, заслуженому художнику України; Лемішці Ярославу Петровичу – директору Тернопільської обласної філармонії; Шемчуку Віктору Вікторовичу – Президенту Національної федерації водно-моторного спорту України, – повідомив Ігор Гірчак, секретар міської ради.
За особистий внесок в розвиток науки, економіки, культури та мистецтва, активну благодійну та громадську діяльність відзнаками Тернопільської міської ради нагородили ще одинадцять людей. Серед них є лікарі, священник, працівниця міськради, журналістка, професор ТНТУ, заступник мера міста Хожув Марцін Міхалік, чемпіонка зі спортивної гімнастики Анастасія Бачинська.
Урочисте нагородження цими відзнаками відбудеться 28 серпня о 19:00 на набережній Тернопільського ставу (біля причалу) в рамках святкування Дня міста.
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