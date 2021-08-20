У Тернополі стало на трьох почесних громадян більше

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоїли трьом відомим особистостям. Відбулося це під час восьмої сесії міської ради 20 серпня. Таку відзнаку депутати традиційно присвоюють напередодні Дня міста.

– За вагомий особистий вклад у становленні української державності, вагомий внесок у громадське життя міста та заслуги перед містом присвоїти звання “Почесний громадянин міста Тернополя”: Удіну Євгену Тимофійовичу – громадському діячу, заслуженому художнику України; Лемішці Ярославу Петровичу – директору Тернопільської обласної філармонії; Шемчуку Віктору Вікторовичу – Президенту Національної федерації водно-моторного спорту України, – повідомив Ігор Гірчак, секретар міської ради.

За особистий внесок в розвиток науки, економіки, культури та мистецтва, активну благодійну та громадську діяльність відзнаками Тернопільської міської ради нагородили ще одинадцять людей. Серед них є лікарі, священник, працівниця міськради, журналістка, професор ТНТУ, заступник мера міста Хожув Марцін Міхалік, чемпіонка зі спортивної гімнастики Анастасія Бачинська.

Урочисте нагородження цими відзнаками відбудеться 28 серпня о 19:00 на набережній Тернопільського ставу (біля причалу) в рамках святкування Дня міста.