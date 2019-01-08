У Тернополі сталася пожежа в багатоповерхівці

08/01/2019 Розмір тексту:

7 січня увечері виникла пожежа в технічному приміщенні сміттєпроводу на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Л.Українки.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено сміття та речі побутового вжитку на площі 4 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аврійно-рятувального загону спеціального призначення.

На місці події працювали співробітники оперативно-координаційного центру Управління.