У Тернополі сталася пожежа в багатоповерхівці
08/01/2019 0
Розмір тексту:
7 січня увечері виникла пожежа в технічному приміщенні сміттєпроводу на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Л.Українки.
Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено сміття та речі побутового вжитку на площі 4 м. кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аврійно-рятувального загону спеціального призначення.
На місці події працювали співробітники оперативно-координаційного центру Управління.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...