У Тернополі сталася пожежа у багатоповерхівці

У Тернополі ліквідували пожежу на балконі багатоквартирного житлового будинку.

Пожежа сталася 30 травня близько 22-ї години на балконі квартири четвертого поверху десятиповерхового будинку на вул. В.Великого.

Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку площею 1 м кв.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 3-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин 3-го та 1-го державних пожежно-рятувального загонів Головного управління, відділенням частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.