Лічені дні залишилися до Нового року. Жителі краю поспішають придбати і прикрасити ялинки. Втім, лісівники просять купувати лише легальний товар. Ознакою цього є спеціальні чіпи й етикетки.

Близько десяти тисяч ялинок планує реалізувати обласне управління лісового господарства. Ціни на лісові красуні коливаються від 70 до 120 гривень, вони залежать від висоти лісового дерева.

«Новорічні ялинки ми вирощуємо на окремих плантаціях, яка сягають 134 гектарів. Цим займаються п’ять державних лісогосподарських підприємств. Ялинки спеціально вирощуються, щоб стати окрасою Нового року. Від цього ні ліс, ні природа шкоди не зазнає. Ціни на наші ялинки залишаються незмінними вже третій рік поспіль. Рекомендуємо купувати лише легальні ялинки», – зазначив начальник обласного управління лісового господарства Олег Яремко.

Родзинкою цьогорічного продажу стали ялинки в горщиках. Лісівники в рамках експерименту приготували півтисячі таких дерев. Такі ялинки навесні можна висадити у відкритий ґрунт.