Старі, високі та небезпечні – У Тернополі триває видалення аварійних дерев.

У різних мікрорайонах Тернополя проводять роботи із санітарної обрізки та спилювання аварійних і сухостійних дерев. Видаленню підлягають лише сухостійні, всихаючі та аварійні дерева, у яких спостерігається стовбурна гниль, або ж підірвана коренева система. Весною цього року на місці видалених насаджень будуть висаджені нові дерева, зокрема катальпи та інші види декоративних дерев, здатних повноцінно рости у нашому кліматі, повідомляє TV-4.