У Тернополі спритна шахрайка підмінила дорогезний смартфон на муляж. ВІДЕО

Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження незнайомки, яку підозрюють у заволодінні мобільним телефоном в приміщенні служби доставки, що на проспекті Степана Бандери.

Подія трапилася 5 березня, близько 18:30. Зловмисниця підмінила техніку на муляж й заволоділа мобільним телефоном вартістю понад 20 000 гривень.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану.

Якщо ви впізнали дану особу, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 096-657-51-82-04, 067-352-33-17 або на лінію “102”.