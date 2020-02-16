13 лютого у Свято-Троїцькому соборі Тернополя звершили заупокійне богослужіння в день першої річниці з дня представлення протоієрея Анатолія Зінкевича.

Божественну літургію очолив митрополит Волинський і Луцький Михаїл, якому співслужили архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, настоятель Свято-Троїцького собору протоієрей Миколай Зінкевич, духовенство єпархій.

Також було відслужено панахиду за приснопам’ятним отцем Анатолієм.

Після богослужіння в соборі проповідь виголосив митрополит Волинський і Луцький Михаїл.

По тому архієреї та духовенство відслужили літію на могилі протоієрея Анатолія Зінкевича на території Свято-Троїцького духовного центру. З повчальним словом до присутніх звернувся архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Настоятель Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького м. Тернополя протоієрей Анатолій Зінкевич відійшов до Господа 13 лютого 2019 року на 66-му році життя після важкої та виснажливої хвороби. Народився в с. Лосятин Кременецького району, навчався у Кременецькому сільськогосподарському технікумі, Київському інституті народного господарства. Закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. 16 років провів у Почаївській Лаврі, потім був настоятелем парафій на Лановеччині і в Тернополі.

Протоієрей Анатолій Зінкевич – старший брат митрополита Луцького Михаїла, батько архієпископа Дніпропетровського Симеона.

Джерело: cerkva.te.ua