У вчиненні серії крадіжок з квартир тернополян співробітники поліції підозрюють 28-річного жителя Гусятинського району та 41-річного уродженця Хмельниччини.

Як повідомляють у поліції, злодійський дует затримали оперативники карного розшуку після скоєння ними чергового злочину.

Повідомлення про крадіжки з помешкань почали надходити до співробітників Тернопільського відділу поліції влітку. Жертвами злодіїв ставали власники квартир, розташованих на перших поверхах і не захищених ні ґратами, ні іншими засобами. Зловмисники через вікна проникали до чужих осель і виносили гроші, ювелірні вироби та особисті речі. Суми збитків були різні.

Оперативники і слідчі провели ряд розшукових заходів, експертизи слідів і речових доказів, що зловмисники залишали на місцях крадіжок. Співробітники управління карного розшуку спільного з колегами з Тернопільського відділу поліції вийшли на слід підозрюваних. Їх затримали після вчинення чергової крадіжки – зловмисники поцупили сейф та фотоапарат з чужого помешкання.

Причетними до злочинів виявилися 28-річний житель Гусятинського району та 41-річний уродженець Хмельниччини. Обоє чоловіків уже неодноразово судимі. У Тернополі винаймали квартиру, куди зносили чуже майно. Частину крадених речей, які вони не встигли продати, у них вилучили.

Наразі відомо про сім фактів вчинення злодійським дуетом квартирних крадіжок. Також поліцейські перевіряють їх на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території Тернопільщини та інших областей.

Триває досудове розслідування. Чоловікам оголошено підозру за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.