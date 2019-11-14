Квартирного злодія зі стажем піймали на Тернопільщині оперативники.

Підозрюваний – уродженець Київщини, 1973 року народження. Чоловік неодноразово судимий за майнові злочини і відбував покарання у Києві, Одесі, та ізоляторах тимчасового покарання Тернопільщини. У місцях позбавлення волі чоловік провів більше дванадцяти років, розповіли у поліції.

Цього разу йому інкримінують три крадіжки, вчинених на території Тернополя. В двох випадках підозрюваний проникав до приміщення, вирвавши врізний замок, ще до однієї квартири заліз, віджавши металопластикове вікно. Злодій забирав лише малогабаритну побутову техніку, коштовності та гроші. Куди збував речі не зізнається.

Йому інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ – Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Міру запобіжного заходу – тримання під вартою пропонували слідчі, проте суд обрав чоловікові нічний домашній арешт. Перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних злочинів.