Більше сорока фактів крадіжок задокументували працівники Тернопільського відділу поліції вчиненні жителем обласного центру 1985 року народження. Чоловік в минулому відбував покарання за вчинення майнових злочинів.

Підозрюваний протягом тривалого часу криміналив на території міста. Здебільшого місцем скоєння злочину він обирав магазини та аптеки. Звідти викрадав невеликий товар, який ховав під верхній одяг.

Правоохоронці зверталися до суду щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу – тримання під вартою, однак незважаючи на велику кількість задокументованих фактів крадіжок, суддя відмовив у задоволенні даного клопотання.

Перебуваючи під слідством зловмисник продовжив коїти протиправне – вкотре викрав алкоголь, прожектор та безконтактний термометр.

Його затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді – тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших аналогічних злочинів на території міста.