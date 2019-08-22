Чергову крадіжку майна інкримінують працівники тернопільської поліції 34-річному місцевому жителю.

Об’єктом злочину він обрав супермаркети та крамниці, звідки періодично виносив товар, повідомляють у поліції.

Від протиправних дій злодія вже потерпіли декілька торгових закладів міста. Крав зловмисник недешевий алкоголь, парфуми, побутову хімію, та дрібну техніку. Чоловік в минулому вже судимий за такі протиправні діяння, однак іншого заробітку не шукав, а продовжив привласнювати чуже. Товар здебільшого продавав за безцінь, аби лиш вистачило на випивку. Цього разу чоловіку вдалося викрасти зі стелажу у маркеті електротоварів жорсткий диск. Крадене злодій поніс у ломбард, а готівку щедрий злодій витратив на гулянку з друзями.

У скоєному він зізнався, тож вкотре відповість перед Законом за скоєння злочину передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.