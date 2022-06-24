У Тернополі спіймали “закладчика” з товаром на 800 тисяч гривень. ФОТО

Збут заборонених речовин налагодив 24-річний мешканець м. Тернопіль. Він орендував гаражне приміщення, де зберігав та фасував різноманітні наркотичні засоби та психотропні речовини. «Товар» чоловік отримував гуртовими партіями, а збував шляхом закладок, отримуючи гроші за замовлення на банківські картки. Тепер за вчинене йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області отримали інформацію, що до міста прямує посилка з наркотиками. Замовника посилки поліцейські затримали біля одного із місцевих поштових сервісів доставки. Під час огляду у 24-річного чоловіка оперативники спільно зі слідчими Тернопільського районного управління поліції виявили пакунок із канабісом.

В розмові з правоохоронцями чоловік розповів, що працює закладчиком на дві Інтернет-крамниці. Він отримував гуртові партії наркотиків і психотропів, фасував та розкладав закладки на території міста.

Для конспірації фігурант спеціально орендував гаражне приміщення, яке використовував як фасувальний цех та склад для зберігання заборонених речовин.

Під час невідкладного обшуку в орендованому дилером гаражному приміщенні поліцейські виявили пластикові ємності з психотропними речовинами «Альфа-PVP» та амфетамін, загальною вагою близько одного кілограма, а також півкілограмовий поліетиленовий пакет з канабісом. Крім того, вилучено вже розфасовані у «закладки» канабіс та «Альфа-PVP», пакувальні матеріали, ваги та «чорнові» записи.

За цінами «чорного ринку» вартість вилучених речовин складає близько 800 тисяч гривень.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, це – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає ув’язнення до десяти років з конфіскацією майна.

Крім того, слідчі вилучили автомобіль дилера, який він використовував під час своєї злочинної діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.