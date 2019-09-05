Двадцять три одиниці шоколаду марки «Корона» та дві парки кави викрала невідома особа. З таким повідомленням до Тернопільського відділу поліції звернулася керуюча одного із місцевий магазинів.

За словами жінки, факт зникнення товару працівники виявили не одразу, а лише переглянувши записи з камер відеоспостереження. У ході оперативно-розшукових заходів працівники встановили, що на злочин пішов неодноразово судимий житель обласного центру. Чоловік вже відбував покарання за вчинення аналогічних злочинів, але на шлях виправлення так й не став. Тепер йому доведеться відповідати перед законом відповідно до статті 185 ККУ – «крадіжка».

Санкція передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років, повідомляють у поліції.