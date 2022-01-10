Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції жителю обласного центру, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Тернополянин 1983 року народження перебуваючи під слідством зізнався у вчиненні двох крадіжок. Чоловік розповів, що викрав з торговельних закладів елітний алкоголь. Товар він ховав під верхній одяг та непомітно проносив його повз каси. Загалом в обласному центрі підозрюваний вчинив більше десятка аналогічних злочинів.

Відомості про події працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.