Про крадіжку велосипеда повідомила у Тернопільський відділ поліції місцева жителька. Жінка заявила, що з під’їзду її будинку невідомі викрали двоколісник.

Транспорт зберігався пристебнутим на сходах, проте зранку вона виявила лише перерізаний трос. Збитки заявниця оцінила в 3 тисячі гривень.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до злочину причетний 34-річний мешканець обласного центру. Чоловік вже неодноразово судимий за крадіжки, в тому числі за привласнення двоколісного транспорту. Чужий велик він ще не встиг продати, його поліцейські вилучили.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Зловмисник вкотре понесе покарання за скоєне, повідомляють у поліції.