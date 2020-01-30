Таємне викрадення чужого майна вчинене повторно інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції 40-річному тернополянину. Незважаючи на судимість, чоловік продовжив чинити протиправне на території обласного центру.

До правоохоронців за допомогою звернулася керуюча однієї із місцевих крамниць. Жінка зазначила, що переглядаючи записи з камер відеоспостереження виявила факт крадіжки. Невідомий чоловік виніс 18 плиток шоколаду різних виробників, які сховав під верхній одяг.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що це тернополянин 1979 року народження. Щодо чоловіка вже відкрито декілька кримінальних проваджень за скоєння аналогічних злочинів, повідомляють у поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 185 ККУ.