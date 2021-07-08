Позбавлення волі на строк до п’яти років загрожує 23-річному мешканцю обласного центру. Працівники Тернопільського РУП інкримінують йому крадіжки велосипедів.

Оперативники територіального підрозділу встановили, що підозрюваний впродовж тривалого часу привласнював чужі двоколісники.

За словами начальника сектору кримінальної поліції Тернопільського районного управління поліції Володимира Довгополого, поліцейським вдалося довести причетність чоловіка до семи фактів крадіжок. Місцем злочину обирав, як правило, багатоповерхівки, де мешканці на сходових клітках зберігали своє майно. На злочин він йшов у нічний час.

«Велосипеди, підозрюваний здавав у ломбарди або перепродував на ринку за безцінь», – каже Володимир Довгополий.

В минулому тернополянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Перевіряється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних дії на території міста.

Відомості про події правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Поліцейські просять не залишати велосипед без нагляду, навіть ненадовго. Якщо залишаєте ровер навіть на кілька хвилин – обов’язково закріпіть його на надійний ланцюг або замок.

Окрім цього необхідно зберігати всі документи на велосипед. За їх допомогою ви зможете підтвердити право власності на майно. Слід паркувати транспортний засіб лише у спеціально відведених для цього місцях.

Якщо вже так трапилось, що ваш велосипед вкрали, то панікувати не варто, телефонуйте на лінію «102».