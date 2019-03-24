Відкрите викрадення чужого майна задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Мешканець обласного центру пограбував тернополянина.

Про злочин правоохоронців повідомив сам потерпілий. Чоловік розповів, що його знайомив під час словесного конфлікту силою відібрав у нього мобільний та втік.

Правоохоронці розшукали грабіжника. Тернополянин в минулому вже притягувався до відповідальності за крадіжки та грабіж, за що відбував покарання. Однак, знову вдався до протиправного. Телефон злодій здав у ломбард. Продовжити коїти протиправне грабіжнику завадили правоохоронці.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 186 ККУ – грабіж, повідомляють у поліції.

