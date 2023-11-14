У Тернополі спіймали підозрілого чоловіка з банкою бурштину. ФОТО

Під час профілактичного відпрацювання дільничні Тернополя виявили в чоловіка ємність з бурштином. Походження каменю 32-річний тернополянин пояснити не зміг.

У ході профілактичної роботи, здійснюваної на території ринку, що по вулиці 15 Квітня в обласному центрі, дільничні офіцери Тернопільського районного управління поліції виявили підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду у жителя обласного центру було знайдено скляну ємність з бурштином.

На запитання дільничних звідки камінь, – чоловік пояснити не зміг. Речовий доказ вилучено.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 240 Кримінального кодексу – незаконне видобування корисних копалин.