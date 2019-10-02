До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою звернулася жителька обласного центру й повідомила, що в її дев’ятирічного сина невідомий зловмисник вирвав мобільний. Вартість втраченого – понад три тисячі гривень.

Оперативними заходами розшуківці встановили особу грабіжника. Ним виявився 16-річний тернополянин.

Як повідомляють у поліції, неповнолітній діяв у змові з 22-річним спільником, котрий викрадений телефон здав до ломбарду. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 186 ККУ. Триває досудове розслідування.