Марихуану, амфетамін, метамфетамін, МДА, PVP та нові психотропні речовини – НПР – усе це вилучили під час санкціонованих обшуків оперативники Тернопільщини в місцевих жителів, які реалізовували товар через інтернет-магазин.

Незаконна торговельна мережа із продажу наркотичних та психотропних речовин була розрахована на наркоспоживачів Тернополя та області.

За словами Михайла Димиди, начальника управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області, створив її ще у 2018 році місцевий тридцятиоднорічний чоловік. Він через власний інтернет-канал продавав через “закладки” різноманітні наркотики.

Працювати починав спочатку сам: адміністрував сайт, спілкувався з клієнтами, фасував наркотики, розвозив їх у визначені місця та закладав.

Після того, як робота налагодилася та почала приносити чималі прибутки, найшов через інтернет близько десяти помічників з Тернополя.

У спільники взяв активних споживачів заборонених речовин, пообіцявши їм захист, анонімність та високу зарплату. Вони мали фасувати та розвозити товар.

Єдину умову, яку висунув роботодавець перед співробітниками, надати копії паспорта, номер телефону та адрес проживання. Це було своєрідним контролем та гарантією від обману й крадіжок наркотиків підлеглими.

За одну закладку посередники отримували сто гривень. В день створювали в середньому від десяти до п’ятдесяти сховків.

Пропонував тернопільський сайт марихуану, амфетамін, метамфетамін, МДА, PVP та нові психотропні речовини. За одну дозу просили 300-500 гривень.

Більше року правоохоронці разом з фахівцями по кіберзлочинності відстежували діяльність даного магазину. В ході спецоперації оперативники управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД, співробітниками карного розшуку, кінологами, слідчими та іншими оперативними службами під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, провели більше десяти обшуків в різних куточках Тернополя.

Поліцейські вилучили майже кілограм психотропних речовин за реалізацію якого підозрювані могли отримати близько 500 тисяч гривень.

З партії вилученого, каже Михайло Димида, можна було виготовити чотири тисячі доз. Конфіскували оперативники мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, ваги, магніти та інше майно майже на 250 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до наркобізнесу долучилося три місцевих подружніх пари, а також інші чоловіки та жінки віком від 2- до 35 років. Для усіх ця робота була основним та єдиним видом заробітків.

За словами Михайла Димиди, на сьогодні організатор бізнесу та четверо його спільників уже затримані відповідно до статті 208 КПК. Їм оголосили підозру за статтею 307 частина 2 ККУ.

Перевіряють слідчі і інших осіб, причетних до даного бізнесу, а також встановлюють шляхи надходження наркотичних речовин на територію області. Тривають слідчі дії.