У Тернополі спіймали “мисливця” за легкими грошима

Мобільний телефон викрала невідома особа. З таким повідомленням до працівників Кременецького районного відділу поліції звернувся житель районного центру.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до злочину причетний мешканець одного із сіл 1988 року народження. Допоки потерпілий спав, крадій відчинив двері та викрав техніку, яка знаходилась при вході.

До слова, підозрюваний неодноразово вчиняв подібного роду злочину, адже постійно «полює» на легкі гроші.

Викрадене майно працівники поліції вилучили.

За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 185 ККУ.

Перевіряється причетність крадія до скоєння аналогічних злочинів на території району.