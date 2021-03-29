Тривожна кнопка поліції охорони – дієвий та надійний захист, адже, натиснувши її, за декілька хвилин на місце події прибуває наряд реагування поліції охорони, затримує порушника та надає допомогу.

Подія, яка відбулася в одному із продуктових магазинів міста, вкотре довела ефективність такої кнопки.

Продавчиня магазину помітила молодика, який швидко зайшов до магазину, зупинився біля полиці, яка поблизу виходу, вхопив продукти харчування та вибіг. Зловити зловмисника не вдалося, тому жінка одразу натиснула тривожну кнопку.

За декілька хвилин, після отримання інформації про спрацювання тривожної кнопки, до продуктового магазину прибув наряд реагування Управління поліції охорони.

Працівники поліції охорони отримали прикмети зловмисника з камер відеоспостереження. Під час відпрацювання прилеглої території поліцейські оперативно знайшли молодика, який підпадав під орієнтування. Ним виявився 25-річний тернополянин, який спокусився на дві пляшки енергетичного напою.

– Добре, що поліцейські охорони прибули так швидко і спрацювали професійно, адже збитки довелося б мені повертати із власної заробітної плати, – розповіла продавчиня магазину.

На місце події викликали патрульну поліцію та слідчо-оперативну групу для встановлення деталей справи. Зловмисника доставили до Тернопільського відділу поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 186 Кримінального Кодексу України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), що карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.