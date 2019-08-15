Крамниці продовжують потерпати від злодіїв. Чергову крадіжку майна задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Зловмисник виніс з магазину одяг, оминаючи касу.

Про протиправне поліцейським повідомили працівники торгового закладу.

Злодій зумів непомітно винести з магазину штани та рюкзак загальною вартістю понад дві тисячі гривень. Нестачу виявили лише згодом, а камери відеоспостереження підтвердили, що в крамниці побував злодій.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Незважаючи на юний вік, хлопець вже встиг потрапити у численні кримінальні пригоди, у тому числі і крадіжки.

Тернополянина затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу україни. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За фактом чергової скоєної крадіжки відкрито кримінальне провадження.