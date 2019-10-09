Крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції двом мешканцям сусідньої області.

Підозрювані привласнили майно тернополянина завдавши йому чималої матеріальної шкоди.

Заявник повідомив, що невідомі особи викрали дороговартісні дитячі візок та самокат, які він зберігав в під’їзді багатоповерхівки. Протиправне крадії вчинили в нічний період, допоки краянин нічого не підозрював.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що на злочин пішли жителі Хмельницької області 1996 та 1997 років народження. Один з них вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Викрадене майно правоохоронці вилучили. Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років, повідомляють у поліції.