Двох молодиків за кермом у нетверезому стані зупинили тернопільські патрульні. Вміст алкоголю у крові перевищував у декілька разів. Водіям доведеться заплатити значні штрафи, а також забути про керування автомобілем на деякий час.

Керування автомобілем у нетверезому стані – досить часте порушення, – констатують у Патрульній поліції Тернопільщини. Попри десятитисячні штрафи та позбавлення права керування авто від року, деякі водії дозволяють собі сідати за кермо п’яними.

«Ми неодноразово наголошуємо про неприпустимість керування автотранспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але деякі водії таки грубо порушують ПДР. Інспектори, патрулюючи вулицею С. Крушельницької, зупинили автомобіль Renault під керуванням водія 1991 р.н. Під час спілкування з кермувальником, поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. 1, 96 проміле – саме стільки алкоголю в крові чоловіка показав алкотестер. На вулиці Князя Острозького, поліцейські зупинили автомобіль Nissan за порушення Правил дорожнього руху. Спілкуючись з 31-річним кермувальником, у нього виявили характерні ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння, результат – 0,86 проміле, що перевищує дозволену норму у 4 рази».

Додамо, наступного року за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння діятиме кримінальна відповідальність.

Софія Романська