Чергові крадіжки з маркетів задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Двоє мешканців обласного центру виносили без оплати з супермаркету солодощі. Протиправні дії завершилися спілкуванням з поліцейськими.

Про крадіжку правоохоронцям повідомили працівники закладу. З супермаркету на вулиці Миру злодій виніс 12 плиток шоколаду «Millennium», ще 11 зникли з полиці магазину на С. Бандери. Поліцейські встановили, що без готівки придбати шоколад вирішив 36-річний місцевий мешканець. У суд вже направлено провадження про аналогічні злочини тернополянина, однак той вирішив розжитися ще на два факти злодіяння. Крадія поліцейські затримали.

Ще один любитель солодощів викрадав з крамниці цукерки «Ferrero Rochen», завдавши збитків власникам на суму у понад 700 гривень. 46-річний житель Тернополя в минулому вже тричі судимий, однак не полишав спроб й надалі коїти крадіжки. Тепер знову постане перед судом.

За усіма фактами злочинів відкриті кримінальні провадження, повідомляють у поліції.