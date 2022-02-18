Цієї ночі тернопільські ТОРівці виявили двох громадян, які мали при собі, ймовірно, наркотичні речовини.

Учора близько 23-ї години, патрулюючи на вулиці Олександра Довженка, інспектори помітили чоловіка, який намагався сховатися від патрульного автомобіля. Охоронці порядку зупинили його та під час поверхневої перевірки, виявили у чоловіка два сліп пакети з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Інший випадок трапився сьогодні близько 2-ї години на вулиці Пушкіна. Інспектори роти тактико-оперативного реагування зупинили чоловіка, який при появі службового автомобіля різко змінив напрямок руху та пришвидшив ходу. Спілкуючись з охоронцями порядку, громадянин помітно нервував та весь час тримав руки в кишенях. Поліцейські, відповідно до положень ЗУ “Про Національну поліцію”, провели поверхневу перевірку та виявили у чоловіка поліетиленові пакети з білою порошкоподібною речовиною та зеленою речовиною рослинного походження, схожими на наркотичні.

В обох випадках інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування усіх обставин.