Завдяки чіткій координації дій з боку прокуратури Тернопільської області, працівниками Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України, Управління внутрішньої безпеки в Тернопільській області ДВБ НП України, підрозділів ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури викрито та припинено діяльність розгалуженої міжрегіональної злочинної групи.

Як повідомили у прес-службі прокуратури, порушники закону виготовляли та реалізовували підроблені захисні голографічні елементи та документи.

Члени вказаної групи розміщували на сайтах та у соціальних мережах оголошення з пропозицією виготовити документи, а саме: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номерні знаки, нотаріально посвідчені довіреності, паспорти громадянина України та надалі спільно вчиняли дії щодо виготовлення вищевказаних підроблених документів, а також їх збуту.

У ході досудового розслідування проведено 15 санкціонованих обшуків та 16 оглядів на території Івано-Франківської, Запорізької, Одеської, Миколаївської областей та м. Києва, за результатами яких в учасників групи вилучено обладнання для виготовлення підроблених документів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, велику кількість стрічок та плівок із голографічними захисними елементами, банківські картки, грошові кошти, чорнову бухгалтерію. Також, під час обшуків вилучено заборонені до обігу предмети (патрони, димова шашка, предмет схожий на пістолет) та речовини схожі на наркотичні засоби.

Чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.199 та ч.3 ст. 358 КК України, ще одній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

15.01.2020 одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, клопотання щодо решти підозрюваних знаходяться на розгляді в суді. Наразі тривають першочергові слідчі та розшукові дії з метою встановлення інших причетних до вчинення правопорушень осіб.