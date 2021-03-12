У ході оперативного відпрацювання співробітники відділу кримінальної поліції Тернопільського районного управління поліції виявили та вилучили у раніше судимого жителя обласного центру поліетиленовий пакетик з речовиною білого кольору візуально схожою на наркотичну.

40-річний тернополянин раніше вже мав проблеми із законом через наркозлочини, тому привернув увагу оперативників. Під час зустрічі чоловік поводився підозріло, нервував. Пояснення такої поведінки знайшлося одразу – під час поверхневого огляду оперативники виявили у чоловіка пакет з порошкоподібною речовиною, дуже схожою на новий різновид психотропного препарату, так звану сіль.

Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 ККУ.