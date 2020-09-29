Тернопільські правоохоронці викрили групу з сімох осіб, що збували наркозалежним особам канабіс, використовуючи месенджер «Телеграм».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області.

За даними слідства, у січні 2019 року тернополянин налагодив схему придбання та збуту наркотичної речовини через додаток для смартфонів «Телеграм», залучивши до цього 6 спільників. Безпосередній збут канабісу кінцевим споживачам вони здійснювали методом прихованих «закладок», а гроші за товар отримували за допомогою платіжної системи «EasyPay».

Під час обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільні телефони, наркотичні засоби на суму понад 200 тис грн й пристрої для їх вживання, комп’ютерну техніку, телефонні та банківські карти.

На даний час 7 особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України, 2 із них обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою, інші – перебуватимуть під домашнім арештом.

Розслідування триває.