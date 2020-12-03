Жительку Закарпаття тернопільські поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжок.

Зловмисниця шляхом вільного доступу із сумки тернополянки поцупила гаманець з вісьмома тисячами гривень. Факт крадіжки зафіксувала камера відеоспостереження.

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку грошей звернулася жителька обласного центру. Зі слів жінки, гаманець з вісьмома тисячами гривень зник в одному з торгових закладів по вулиці Шептицького. Потерпіла зізналася, вона й не помітила, коли це сталося, проте, коли підійшла до каси, грошей уже не було.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили: причетна до крадіжки гастролерка із Закарпатської області. 22-річна зловмисниця, до слова, раніше судима за кишенькові крадіжки, так спритно потягнула у потерпілої її майно, що жінка нічого не помітила.

До слова, кишенькарку тернопільські поліцейські підозрюють щонайменше у п’яти подібних крадіжках. Тривають слідчо-оперативні заходи.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ.