У Тернополі співав легендарний джазовий вокаліст

12/12/2018 Розмір тексту:

Його називають одним із найобдарованіших вокалістів-імпровізаторів сучасності. Цей американський співак, музикант та артист співпрацював із багатьма відомими джазовими та популярними виконавцями. Він відомий під сценічним іменем Vinx. Послухати легендарного виконавця змогли й тернопільські шанувальники джазу під час міжнародного фестивалю «ДжазБез».

Кар’єра співака почала стрімко розвиватися після зустрічі зі Стінгом. Випадково зайшовши у клуб в Санта-Моніці, Стінг був вражений майстерністю вокаліста, який виступав на сцені. Він запропонував підписати з ним договір та стати продюсером його дебютного альбому. Це було у 1990-му році. Уже через рік вийшов перший альбом Вінкса, який він записав спільно не тільки зі Стінгом, а й з іншими відомими виконавцями: Хербі Хенкоком, Шеріл Кроу, Бренфордом Марсалісом.

Вінкс виступав і в дуеті, і в тріо, і у великих бендах. Та найхарактерніший для нього формат – це соло, під час якого він акомпанує собі на барабані. Стиль його пісень це соул, а музики – джаз, реггі, босанова, блюз, кантрі, фольк та інші.

У Тернополі він виступив спільно з угорським гуртом «Силует». З цією командою Вінкс співпрацює уже шість років.

– Засновник і керівник гурту «Силует» – барабанщик Сілард Банаї, – розповів ведучий фестивалю Сергій Лазо. – Він колись зустрівся в Угорщині на фестивалі з Вінксом. Тоді виникла ситуація, коли барабанщик Вінкса не міг грати і Сілард замінив його. З цього почалася їхня дружба, яка згодом переросла у творчість.

Окрім Сіларда до «Силуету» входить ще четверо музикантів: його брат-близнюк, гітарист Віктор Банаї, бас-гітарист Кароль Драб, саксофоніст Атілла Заводі та клавішник Марко Мілан Мілошевич. Тернопільській публіці вони продемонстрували мелодійні, у стилі ритм-енд-блюз, композиції, які органічно поєднувалися з оригінальним вокалом Вінкса. Виступ колективу завершився під гучні оплески слухачів і вже традиційним на цьогорічному «ДжазБезі» виконанням композиції «на біс». Під час неї тернополяни почули ще одну манеру виконання Вінкса. Називається вона «оповідач історій» і суть її в тому, що під час пісні вокаліст спілкується із залом, співаючи їм якусь історію. І в своїй пісні Вінкс поміж словами тексту проспівав: «дуже радий був вас бачити, дякую, що ви всі прийшли», а за декілька рядків додав, що «наступний тиждень у нього особливий – йому виповниться 61 рік.».

Ольга Трач

Фото Kurt Lee