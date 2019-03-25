Цю пісню знає чи не кожен українець. Ще з її перших акордів у кожного «вірного сина» нашої держави щемить серце.

Автор пісні «Україна» Тарас Петриненко виступить у Тернополі на Театральному майдані у понеділок, 25 березня о 17.00.

На музиці цієї талановитої людини виросло не одне покоління щирих патріотів. Талановитий співак і композитор, Народний артист України впродовж уже кількох десятиліть тішить своїми піснями велику кількість прихильників. Разом з народною артисткою України Тетяною Горобець, Тарас Петриненко виконає пісні, які, наче генетичний код, закладені у серця багатьох українців.

Не прогав свій шанс особисто почути як співає легенда української музики!