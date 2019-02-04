У Тернополі спіймали злодія-рецидивіста

04/02/2019 Розмір тексту:

Таємне викрадення чужого майна вчинене повторно інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції раніше судимому жителю обласного центру. Правоохоронці довели причетність краянина до двох злочинів, які він вчинив в обласному центрі.

На лінію «102» надійшло повідомлення від керівника одного із ломбардів. Чоловік зазначив, що затримав невідомого чоловіка, який намагався викрасти з прилавку дороговартісний засіб зв’язку.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка встановила особу крадія. Ним виявився тернополянин 1988 року, який вже відбував покарання за вчинення аналогічних злочинів.

Того ж дня до правоохоронців звернулася ще одна місцева мешканка, яка працює в аналогічному закладі. Вона розповіла, що переглядаючи записи з камер відеоспостереження вона помітила, як незнайомець поцупив ювелірну прикрасу.

Поліцейські довели, що протиправне вчинив той самий чоловік.

У скоєному він зізнався. Наразі його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується про обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляють у поліції, тернополянину інкримінують частину 2 статті 185 ККУ.