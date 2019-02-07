У Тернополі спіймали злодія, котрий скоїв шість крадіжок

07/02/2019 Розмір тексту:

Таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло, інше приміщення або що завдала значної шкоди потерпілому інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю обласного центру.

Поліцейські довели причетність підозрюваного до шести злочинів, які він вчинив в Тернополі, повідомляють в ГУ НП.

Зловмисник 1987 року народження вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, але на шлях виправлення так і не став. Натомість продовжив криміналити.

Об’єктом злочинів крадій обирав різноманітні магазини, МАФи. До середини потрапляв пошкоджуючи захисні ролети та металопластикові вікна.

32-річний тернополянин викрадав грошові кошти, продукти харчування, алкоголь та електроінструменти. Своїми протиправними діями крадій завдав збитків на суму майже 30 000 гривень.

Зловмиснику оголосили про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.

За фактом крадіжки відкрито провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ. Санкція якої передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до вчинення інших аналогічних злочинів на території області.