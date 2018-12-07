У Тернополі спіймали злодія-гастролера

07/12/2018 0
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За підозрою у вчиненні крадіжки оперативники обласного та міського карного розшуку спільно з працівниками управління патрульної поліції затримали 35-річного мешканця Полтави. Зловмисник поцупив з рейсового автобуса конверт з документами та грошима.

Інцидент трапився на центральному автовокзалі Тернополя.  Отримавши повідомлення про крадіжку, правоохоронці почали  встановлювати обставини злочину. З’ясувалося, що у водія поцупили  конверт з документами та грошима, який він мав передати 21-річній тернополянці.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейські  встановили особу причетну до злодіяння  та автомобіль, на якому він міг пересуватися. Орієнтування щодо розшуку підозрюваного розіслали всім черговим нарядам. Вже невдовзі патрульні зупинили автівку, в якій був зловмисник. У нього вилучили крадений конверт, в якому окрім документів було 300 євро.

Підозрюваний у протиправному – раніше неодноразово судимий 35-річний житель Полтави. Працівники поліції перевіряють його на  причетність до вчинення ще однієї крадіжки у Тернополі.

Наразі полтавчанина затримано згідно статті 208 КПК, повідомляють у поліції. Щодо нього розпочато кримінальне провадження. Його дії слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 185 ККУ – крадіжка.

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