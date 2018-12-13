У Тернополі спіймали любителя дармового віскі

13/12/2018 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили працівники Тернопільського відділу поліції щодо жителя обласного центру 2000 року народження. Молодик спокусившись на товар в магазині пішов на злочин.

На лінію «102» надійшло повідомлення від начальника охорони одного із мережних магазинів, розповідають у поліції. Чоловік зазначив, що працівниками крамниці на гарячому був затриманий парубок, який намагався винести з приміщення дві пляшки дороговартісного алкоголю «Jack Daniel’s».

На місце події прибули працівники поліції, які встановили особу підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець. До слова це вперше, коли тернополянин попадає в поле зору правоохоронців. Причину свого поступку крадій пояснити не зміг, однак у скоєному він зізнався.

Його дії кваліфікували за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка».