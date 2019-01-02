У Тернополі спіймали двох злодіїв

02/01/2019 0
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До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявами про крадіжки звернулися керуючі торгових закладів. З продуктового маркету невідома особа викрала товару на понад 200 гривень, а з однієї з мережевих крамниць з прилавка зникло товарно-матеріальних цінностей на понад 400 гривень.

Оперативними заходами поліцейські розшукали причетних до злочинів осіб. З’ясувалося, на косметичні товари спокусилася 40-річна жителька селища Велика Березовиця Тернопільського району, а любителем дармових продуктів виявився раніше неодноразово судимий тернополянин, 1980 року народження.

Відомості за даними фактами внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.

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