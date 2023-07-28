Укрпошта випустила нову марку «Служба безпеки України». У Тернополі її погасили спеціальним штемпелем.

Як повідомила директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин, ця марка завершує серію «Слава Силам оборони і безпеки України».

«Укрпошта» не змогла залишити без уваги вагомий внесок Служби безпеки України в бойових діях з Росією для здійснення важливої мети – Перемоги України! СБУ є важливою складовою Сил безпеки та оборони України. Її спецпризначенці знищують окупантів та ворожу військову техніку на передовій, виконують антитерористичні та контрдиверсійні завдання. Тираж поштової марки 1075 000 примірників. Номінал марки F (23 грн). Кількість марок в аркуші 5+1 купон».

До марки випустили конверт «Перший день» та листівку. Фото для листівки надала Служба безпеки України. Автором поштового випуску, присвяченого СБУ, є заслужений художник України Олександр Охапкін.