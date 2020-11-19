У Тернополі поки-що невідомі виродки спаплюжили меморіальну таблицю військовому медику Володимиру Вовку, який помер на Донбасі.

Про це у Фейсбуці повідомив Artur Munaev.

“Я вас вітаю друзі, ми живемо в одному місті з ворогами та моральними уродами. До чого я веду?

Зверніть увагу на друге фото, напис фламастером або іншим предметом.

Фото мого друга та побратима.

Яке майбутнє може бути в такої держави, яка не шанує своїх героїв…

Хто це зробив, памятай тебе тварино знайдуть…”, – ідеться у дописі.

До війни Володимир Вовк працював фтизіатром в обласному тубдиспансері. Коли почалася Революція Гідності, був активним учасником протестів. Згодом чоловіка мобілізували до війська. Він був військовим медиком 58-ї окремої механізованої бригади, капітаном медичної служби. Помер 7 лютого 2016 року в смт. Очеретине Донецької області. Похований на Алеї Героїв на Микулинецькому цвинтарі.