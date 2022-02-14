Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко скликає позачергову сесію облради у зв’язку із суспільно-політичною ситуацією та загрозою активізації військових дій.

Про це очільник області повідомив на своїй Facebook-сторінці.

 Завтра, 15 лютого,  о 09.00 год. відбудеться нарада з керівниками депутатських фракцій. У зв’язку з цим закликаю бути готовими: депутатам обласної ради оперативно прибути в м. Тернопіль для участі в позачерговій сесії ради; виконавчому апарату обласної ради працювати в посиленому режимі,  зазначив Михайло Головко.