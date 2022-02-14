У Тернополі скликають сесію облради через загрозу активізації військових дій

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко скликає позачергову сесію облради у зв’язку із суспільно-політичною ситуацією та загрозою активізації військових дій.

Про це очільник області повідомив на своїй Facebook-сторінці.

– Завтра, 15 лютого, о 09.00 год. відбудеться нарада з керівниками депутатських фракцій. У зв’язку з цим закликаю бути готовими: депутатам обласної ради оперативно прибути в м. Тернопіль для участі в позачерговій сесії ради; виконавчому апарату обласної ради працювати в посиленому режимі, – зазначив Михайло Головко.