У Тернополі скликають сесію міськради. Які питання будуть вирішувати

П’ята сесія Тернопільської міської ради відбудеться 23 квітня. Як і раніше засідання проведуть в українському домі «Перемога». Початок зібрання о 9.00.

На розгляд депутатів винесуть господарські та «земельні» питання. Запропоновано також для обговорення два звернення до вищих органів влади. Одне з них піднімає питання відновлення органам місцевого самоврядування права здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю. Друге стосується присвоєння почесного звання «Герой України» полковнику армії УНР, Голові проводу ОУН Євгену Коновальцю.

Планують на сесії внести зміни до різних програм: розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2022 роки; забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік; «Безпечна громада» на 2021-2022 роки».

У міській раді планують створити комісію, яка проводитиме попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради. Йдеться про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» і «Відзнака міської ради». Відповідний проект рішення запропонують розглянути і затвердити депутатам.

Начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна Сергій Ковдриш доповість про стан оренди та хід приватизації майна комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади за 2020 рік.

Розглянуть на засіданні декілька проектів рішень щодо затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2021 рік. Говоритимуть також про реалізацію проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти міста Тернополя» та про інші важливі питання.