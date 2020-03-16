Міський голова Тернополя Сергій Надал підписав розпорядження про скликання позачергової сесії міської ради.

На сесії планують розглянути кілька питань. А саме:

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019р. № 7/42/9 «Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік»;

Про затвердження рішень місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді та оперативного штабу щодо запобігання поширенню на території Тернопільської міської територіальної громади коронавірусу;

Про звільнення від орендної плати;

Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

Про звернення до Президента України щодо захисту національних інтересів.

Сесія відбудеться завтра, 17 березня. Початок о 10-й годині.