У неділю опівдні на Театральному майдані Тернополя організовують народне віче. Люди хочуть висловитися щодо ситуації в країні.

Приєднатися до зборів можуть всі охочі. Втім, використовувати партійну символіку, а також гасла із закликом до державного перевороту заборонено.

До народного зібрання долучиться близько десяти громадських організацій, ветерани російсько-української війни, представники проукраїнських партій, – повідомила керівник «Об’єднання учасників АТО Галиччини» Ружена Волянська. На віче, зокрема, обговорюватимуть законопроект про особливий статус Донецької і Луганської областей, так звану формулу Штайнмаєра, переговори в нормандському форматі.

«У неділю 6 жовтня, о 12.00 год. на Театральному майдані ветеранська ГО «ВО учасників АТО Галичини» разом з Рухом «Захисти Україну» та іншими громадськими організаціями висловить свою позицію щодо скасування пільг учасникам бойових дій і ставлення до ситуації в країні. Приєднуйтесь всі, хто має що сказати і має бажання висловитись. Партійну символіку залишайте вдома або в офісах».

Віче пройде у Тернополі під гаслом «Ні капітуляції!».

До слова, народні збори відбудуться в усіх обласних центрах і в столиці України.

Софія Романська