Муніципальні інспектори під час проведення рейду на предмет порушення природоохоронного законодавства у м. Тернополі виявили факт спалювання побутових відходів на присадибній ділянці.

Зокрема, 22 вересня інспектори обстежували віддалені мікрорайони міста – присадибні ділянки та будинки приватної власності. За результатами перевірки було виявлено правопорушення, оскільки на одній із приватних територій громадянин утилізовував побутові відходи шляхом спалювання, внаслідок чого відбулося займання сухої трави та зелених насаджень.

На порушника складено адміністративний протокол, який передано на розгляд до уповноваженого органу.

Звертаємося до тернополян, якщо ви помітили факти спалювання сухого листа чи інші порушення щодо природоохоронного законодавства, просимо повідомляти муніципальну інспекцію за номером телефону +38 073 015 1481 (Viber).